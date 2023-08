Aυστραλία: Για σεξουαλικές επιθέσεις σε 91 νήπια διώκεται πρώην εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς – «Η πιο φρικτή υπόθεση κακοποίησης»

Σε μια τρομακτική αποκάλυψη προέβη η αστυνομία της Αυστραλίας μετά τη δίωξη εναντίον ενός πρώην εργαζόμενου σε παιδικούς σταθμούς ο οποίος διώκεται για σεξουαλικές επιθέσεις με θύματα 91 κορίτσια και νήπια, σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως μια από τις «πιο φρικτές» υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν σε δέκα διαφορετικούς παιδικούς σταθμούς από το 2007 ως το 2022 και είχαν αποκλειστικά στόχο «κορίτσια προεφηβικής ηλικίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μικρότερο θύμα ήταν ηλικίας ενός έτους. Σε βάρος του 45χρονου Αυστραλού σχηματίζεται δικογραφία για 1.623 εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων 136 βιασμών και 110 σεξουαλικών επαφών με παιδιά ηλικίας μικρότερης των δέκα ετών, πάντα κατά τις διωκτικές αρχές.

#BREAKING: A 45-year-old Gold Coast man has been arrested over the alleged sexual abuse of almost 100 children at various childcare centres in QLD and NSW over a 15-year period.



The man allegedly filmed the abuse and uploaded the "chilling" material to the dark web.



DETAILS:… pic.twitter.com/yFNMRyDvdB