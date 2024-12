Αυστραλία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στη Νέα Νότια Ουαλία

Ένας νεκρός και 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο κοντά στην κοινότητα Καϊέμπα, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το λεωφορείο προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου φορτηγού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, όπως μαρτυρούν οι εικόνες του κατεστραμμένου λεωφορείου που μεταδίδουν τα αυστραλιανά τηλεοπτικά δίκτυα.

A bus driver has died, and 13 passengers have been injured after a crash on the Hume Highway in regional NSWhttps://t.co/IKnvS6QEHE