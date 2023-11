Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε θαμώνες παμπ – Πέντε νεκροί ανάμεσά τους δυο παιδιά

Πέντε άνθρωποι –ανάμεσά τους δυο παιδιά– σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε παμπ σε δημοφιλή αγροτική και τουριστική πόλη της Αυστραλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στους θαμώνες που κάθονταν σε εξωτερικά τραπέζια μιας παμπ στη πόλη Ντέιλσφορντ, ανέφεραν οι αρχές σήμερα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία χθες στη Ντέιλσφορντ, περίπου 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μελβούρνης, διευκρίνισε την αστυνομία. Ένα κορίτσι που μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά του.

This is the vehicle that ploughed into beer garden pub patrons at The Royal Hotel in Daylesford tonight. At least three killed. Witness told me immediate aftermath of incident was “gruesome”. Driver remained in car for at least ten minutes after crash, motionless. @9NewsMelb pic.twitter.com/tb6fJ6z9Ab