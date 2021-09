Αποτράπηκε νέα απόπειρα εισβολής σε ρωσικό σχολείο

Ανταπόκριση: Αχιλλέας Πατσούκας

Με τις μνήνες από την ένοπλη φονική επίθεση φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της πόλης του Περμ να είναι νωπές, νέα απόπειρα εισβολής, αυτή τη φορά σε σχολείο της Ρωσίας έγινε γνωστή.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021