Ρωσία: Πολύνεκρη επίθεση ενόπλου σε πανεπιστήμιο – Συλλυπητήρια Πούτιν

Οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τυφλής επίθεσης αγνώστου στο πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στα Ουράλια. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία ο δράστης της επίθεσης κατά την προσπάθεια σύλληψής του από άντρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας τραυματίστηκε σοβαρά. Ο υπουργός Επιστήμης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βαλέρι Φάλκοφ ως απεσταλμένος του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν μεταβαίνει στο Πανεπιστήμιο.

Μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων της τυφλής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο του Περμ.

Στο μεταξύ εκτός από τους 8 νεκρούς που άφησε πίσω του ο δράστης της επίθεσης, πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμος των τραυματιών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας 24 θύματα της επίθεσης λαμβάνουν ιατρική βοήθεια με 19 από αυτούς να φέρουν τραύματα από το πυροβόλο όπλο του δράστη.

Φειδωλή μέχρι στιγμής είναι η πληροφόρηση από την αστυνομία για το πως ο άνδρας κατείχε όπλο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας του Περμ, “ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο του Περμ κατείχε νόμιμα όπλο”.

Υπενθυμίζεται πως μετά από μακελειό που είχε γίνει σε σχολείο της Ρωσίας στις αρχές του καλοκαιριού με δράστη διαταραγμένο ψυχικά μαθητή, με εντολή Πούτιν ο νόμος για το ποιος μπορεί να κατέχει όπλο στη Ρωσία, ακόμα και κυνηγητκά όπλα, έγινε αυστηρότερος.

Το περιστατικό συνέβη 09:00 ώρα Ελλάδος (11:00 τοπική ώρα), όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί σε ένα από τα κτίρια του κρατικού πανεπιστημίου της πόλης του Περμ στα Ουράλια.

“Τη Δευτέρα, ένας άγνωστος μπήκε στο κτίριο του πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ με πυροβόλο όπλο. Μερικοί από τους φοιτητές για να αποφύγουν τοn δράστη κλείστηκαν στις αίθουσες του πανεπιστημίου, ενώ ορισμένοι άλλοι πήδηξαν από τα παράθυρα.

