Απόρρητα έγγραφα του βρετανικού υπουργείου Άμυνας βρέθηκαν σε… στάση λεωφορείου

Διαβαθμισμένα έγγραφα του βρετανικού υπουργείου Άμυνας που περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο και την πιθανή αντίδραση της Ρωσίας για την πλεύση του από τη Μαύρη Θάλασσα, βρέθηκαν σε μία στάση λεωφορείου στη Νότια Αγγλία, όπως ανέφερε σήμερα το BBC.

Σύμφωνα με το BBC, τα έγγραφα των περίπου 50 σελίδων στο σύνολό τους, εντοπίστηκαν σε έναν λασπωμένο σωρό πίσω από μία στάση λεωφορείου στο Κεντ, νωρίς το πρωί της Πέμπτης» από ένα πρόσωπο που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πληροφορήθηκε για ένα περιστατικό την προηγούμενη εβδομάδα «κατά το οποίο διαβαθμισμένα έγγραφα άμυνας ανακτήθηκαν από έναν πολίτη».

«Το υπουργείο λαμβάνει την ασφάλεια των πληροφοριών πολύ σοβαρά υπόψη του, ενώ έχει ενεργοποιηθεί σχετική έρευνα. Ο υπάλληλος που ήταν υπεύθυνος, είχε αναφέρει την απώλεια κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δε θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε περαιτέρω» δήλωσε χαρακτηριστικά ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Το BBC ανέφερε ότι τα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονταν ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά και παρουσιάσεις PowerPoint, ήταν σχετικά με το βρετανικό πολεμικό πλοίο Defender, το οποίο έπλευσε στα ανοιχτά της Κριμαίας την περασμένη εβδομάδα.

Classified government documents containing details about warship HMS Defender and the British military in Afghanistan found at a bus stop https://t.co/pBfojjChFn

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 27, 2021