Απόφαση ορόσημο από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ην. Βασιλείου: Η λέξη «γυναίκα» ορίζεται ως βιολογικό φύλο

Σε μια ιστορική απόφαση την 16η Απριλίου 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε απόφαση που αναθεωρεί τον ορισμό της λέξης «γυναίκα» στον Νόμο για την Ισονομία του 2010, προκαλώντας ευρεία συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα φύλου. Το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι οι όροι «γυναίκα» και «φύλο» πρέπει να ερμηνεύονται ως αναφορά στο βιολογικό φύλο, πράγμα που σημαίνει ότι οι τρανς γυναίκες, ακόμη και αν έχουν Πιστοποιητικά Αναγνώρισης Φύλου (GRC), δεν θεωρούνται νομικά γυναίκες στο πλαίσιο του Νόμου Ισονομίας.

Η Υπόθεση: Μάχη για τις θέσεις των Δημόσιων Συμβουλίων

Η υπόθεση, *For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers*, προέκυψε από μια προσφυγή κατά της ένταξης των τρανς γυναικών με GRC στην έννοια της «γυναίκας» σύμφωνα με τον Νόμο για την Αντιπροσώπευση των Γυναικών στα Δημόσια Συμβούλια (Σκωτία) του 2018. Ο νόμος αυτός απαιτεί 50% γυναικεία εκπροσώπηση στα δημόσια συμβούλια στη Σκωτία, και η ένταξη των τρανς γυναικών στην κατηγορία αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Η ομάδα *For Women Scotland* (FWS), η οποία υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών, υποστήριξε ότι αυτή η ένταξη παραβίαζε τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς διευρύνει τον ορισμό της «γυναίκας» πέρα από το βιολογικό φύλο, υπονομεύοντας την προστασία των δικαιωμάτων των βιολογικών γυναικών.

Οι σκωτσέζικες δικαστικές αρχές είχαν αρχικά απορρίψει την προσφυγή της FWS, αλλά η υπόθεση πέρασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έκρινε υπέρ της FWS, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι σκωτσέζοι υπουργοί είχαν υπερβεί την αρμοδιότητά τους.

Αντιδράσεις: Διχασμένες Απόψεις

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά εντός της τρανς κοινότητας και μεταξύ των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών. Οργανώσεις υπεράσπισης των τρανς, όπως η Stonewall και η Επιτροπή Ισοτήτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC), εξέφρασαν ανησυχία ότι η απόφαση θα μπορούσε να εντείνει τις διακρίσεις κατά των τρανς ατόμων. Υποστηρίζουν ότι κινδυνεύει να περιορίσει την πρόσβαση των τρανς ατόμων σε χώρους και υπηρεσίες που αφορούν μόνο το φύλο, όπως καταφύγια για γυναίκες ή αποδυτήρια, από τα οποία ενδέχεται να αποκλειστούν νομικά.

«Οι τρανς γυναίκες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και προστασίες με τις άλλες γυναίκες», δήλωσε εκπρόσωπος της Stonewall. «Η απόφαση αυτή αντιβαίνει στις βασικές αρχές της ισότητας που πρέπει να διέπουν τους νόμους μας.»

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της απόφασης, όπως η συγγραφέας J.K. Rowling, καλωσόρισαν την απόφαση ως νίκη για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Rowling, η οποία είναι ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων με βάση το βιολογικό φύλο, υποστήριξε ότι η απόφαση προστατεύει τα δικαιώματα των βιολογικών γυναικών, ιδιαίτερα σε χώρους όπου οι διαφορές φύλου είναι κρίσιμες, όπως στον αθλητισμό και την υγειονομική περίθαλψη.

Νομικές και Πολιτικές Επιπτώσεις

Η απόφαση έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Η απόφαση αμφισβητεί τις υπάρχουσες νομικές διατάξεις για την αναγνώριση φύλου και μπορεί να επηρεάσει μελλοντικούς νόμους που αφορούν τα δικαιώματα φύλου τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Σκωτία. Ιδιαίτερα, το Σχέδιο Νόμου για την Αναγνώριση Φύλου (Scotland), το οποίο είχε στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας απόκτησης GRC, είναι τώρα κάτω από μεγαλύτερη επιτήρηση. Αν και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε βέτο στο νομοσχέδιο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορεί να αναζωογονήσει τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί αναγνώρισης φύλου.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι αυτή η απόφαση θα ενισχύσει τις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων με βάση το φύλο και την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι νομικές διατάξεις πρέπει να είναι πιο σαφείς για να προστατεύσουν τα δικαιώματα τόσο των cisgender όσο και των τρανς ατόμων, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχία ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να περιθωριοποιήσει ήδη ευάλωτες κοινότητες.

Τι μπορεί να ακολουθήσει;

Η απόφαση έχει προκαλέσει τόσο υποστήριξη όσο και αντιδράσεις, γεγονός που καθιστά το έδαφος έτοιμο για περαιτέρω νομικές και κοινωνικές συζητήσεις γύρω από αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η απόφαση μπορεί να πιέσει τους νομοθέτες να αναθεωρήσουν και να διευκρινίσουν τον Νόμο για την Ισονομία του 2010, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα και των δύο ομάδων — των γυναικών και των τρανς ατόμων — αντιμετωπίζονται δίκαια.

Καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, με την απόφαση αυτή να σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στον συνεχιζόμενο αγώνα για ισότητα, ένταξη και αναγνώριση της ταυτότητας φύλου εντός νομικών πλαισίων.

Οι πλήρεις συνέπειες της απόφασης θα γίνουν σαφείς τους επόμενους μήνες, καθώς οργανώσεις υπεράσπισης των τρανς και των γυναικείων δικαιωμάτων κινητοποιούνται για να διαμορφώσουν το μέλλον του νόμου περί φύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

