Απελευθερώθηκαν οι τέσσερις όμηροι από τη Χαμάς – Συγκλονιστικές εικόνες στην πλατεία της Γάζας

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς παρέδωσε σήμερα (25/1) τέσσερις Ισραλινές στρατιωτίνες που είχε συλλάβει ως ομήρους στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Οι τέσσερις κοπέλες οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στην Πόλη της Γάζας εν μέσω ενός πλήθους Παλαιστινίων και περικυκλωμένες από δεκάδες ένοπλους άνδρες της Χαμάς. Χαιρέτισαν και χαμογέλασαν προτού αφεθούν ελεύθερες και εισέλθουν σε οχήματα της ΔΕΕΣ.

Οι τέσσερις στρατιωτίνες υπηρετούσαν σε παρατηρητήρια στην άκρη της Γάζας και απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς που επέδραμαν στη βάση τους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα τον κατάλογο των 200 Παλαιστίνιων κρατουμένων που αναμένεται να απελευθερωθούν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση και το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, oι όμηροι η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ, παραδόθηκαν στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Οι τέσσερις γυναίκες, μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ανέβηκαν σε μια σκηνή σε πλατεία στην πόλη της Γάζας πριν από την απελευθέρωσή τους. Και οι τέσσερις ήταν ντυμένες με στρατιωτικές στολές και κρατούσαν «σακούλες δώρων» που τους έδωσε η Χαμάς. Μεταφέρθηκαν από τη σκηνή κατευθείαν στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού.

Οι IDF είπαν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε τον στρατό ότι οι τέσσερις γυναίκες τους παραδόθηκαν από τη Χαμάς.

