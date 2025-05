Απάντηση Ζελένσκι σε Πούτιν: Για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις πρέπει η Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις

«Για να καταστούν δυνατές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις 15 Μαΐου, η Μόσχα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις από αύριο» ξεκαθαρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι άρχισαν επιτέλους να σκέφτονται τον τερματισμό του πολέμου. Ολόκληρος ο κόσμος το περίμενε για πολύ καιρό. Και το πρώτο βήμα για να τερματιστεί πραγματικά κάθε πόλεμος είναι η κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τη δολοφονία έστω και για μια μέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια κατάπαυση του πυρός –πλήρης, διαρκής και αξιόπιστη– από αύριο, 12 Μαΐου, και η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί», δημοσίευσε ο Β. Ζελένσκι στο X.

⚡️To make negotiations between Russia and Ukraine possible on May 15, Moscow must cease fire starting tomorrow — Zelensky



The President of Ukraine responded to Putin’s yesterday statement, in which he proposed holding direct talks in Istanbul on May 15 without preconditions.… pic.twitter.com/FBVF93mV3E