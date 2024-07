Αντιδράσεις και μετά τη συνέντευξη Τύπου του Μπάιντεν – Τρεις Δημοκρατικοί του ζητούν να αποχωρήσει

Ο Τζο Μπάιντεν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να αποσυρθεί, ωστόσο οι αντιδράσεις μετά τις νέες γκάφες στις οποίες υπέπεσε ήταν άμεσες, με τρεις ακόμα βουλευτές των Δημοκρατικών να τον καλούν να αποχωρήσει από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η πρώτη αντίδραση μόλις λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Μπάιντεν, ήρθε από τον βουλευτή του Κονέκτικατ Τζιμ Χάιμς, ο οποίος με δήλωση που εξέδωσε κάλεσε τον Μπάιντεν να αποχωρήσει.

«Το ιστορικό της δημόσιας υπηρεσίας του Τζο Μπάιντεν είναι απαράμιλλο. Τα επιτεύγματά του είναι τεράστια. Η κληρονομιά του ως μεγάλος πρόεδρος είναι ασφαλής», ανέφερε σε ανάρτησή του λίγα λεπτά αφότου ο Μπάιντεν αποχώρησε από τη σκηνή.

«Δεν πρέπει να διακινδυνεύσει αυτή την κληρονομιά, αυτά τα επιτεύγματα και την αμερικανική δημοκρατία για να πολεμήσει μπροστά στη φρίκη που υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ», προσέθεσε.

Joe Biden’s record of public service is unrivaled. His accomplishments are immense. His legacy as a great president is secure.



He must not risk that legacy, those accomplishments and American democracy to soldier on in the face of the horrors promised by Donald Trump. pic.twitter.com/FMMrTK8pb8