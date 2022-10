Αντεπίθεση των Ουκρανών: Έτρεψαν σε φυγή τους Ρώσους από το Κράσνι Λιμάν

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να ερμηνεύσει τις επόμενες κινήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ανακοίνωση της προσάρτησης των κατεχόμενων περιοχών σε Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα και την προτροπή του Ραμζάν Καντίροφ για χρήση πυρηνικών όπλων, στο μέτωπο των μαχών η κατάσταση δείχνει να αλλάζει υπέρ των Ουκρανών.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατεύματά της αποσύρθηκαν από την πόλη Λιμάν στην επαρχία Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, προκειμένου να αποφύγουν να περικυκλωθούν από τον ουκρανικό στρατό.

Russia says allied troops withdrawn from Krasny Port due to threat of siege https://t.co/fy0jbKLMHm pic.twitter.com/aWzzmceXdJ

“Υπό την απειλή να βρεθούν περικυκλωμένα, τα συμμαχικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πόλη Κράσνι Λιμάν σε πιο πλεονεκτικές θέσεις”, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιώντας το ρωσικό όνομα της πόλης.

«Οι ουκρανικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις εισήλθαν στη Λιμάν,», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο της Ουκρανίας αναφερόμενο για τη σημαντική νίκη που πέτυχε καθώς κατάφερε να περάσει στον έλεγχό του ένας σιδηροδρομικός κόμβος κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα.

Σε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που συνοδεύει την ανάρτηση εμφανίζονται δύο Ουκρανοί στρατιώτες που κουνούν και στη συνέχεια κρεμούν την ουκρανική σημαία σε μια ταμπέλα που γράφει «Λιμάν», στην είσοδο της πόλης.

«Ξεδιπλώνουμε τη σημαία μας και την τοποθετούμε στη γη μας. Η Λιμάν θα είναι πάντα μέρος της Ουκρανίας», ακούγεται να λέει ένας από τους δύο χαμογελώντας.

Ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Λουχάνσκ Σέρχιι Γκαϊντάι είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται «στο καζάνι» της Λιμάν «έχουν τρεις επιλογές: να φύγουν, να πεθάνουν όλοι μαζί ή να παραδοθούν».

Η απώλεια της Λιμάν θα αποτελέσει νέο πλήγμα για τον ρωσικό στρατό μετά τις πολλές στρατιωτικές ήττες που έχει υποστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου και την έναρξη της αντεπίθεσης του Κιέβου στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ σε βίντεο που αναρτήθηκε στον Ουκρανικό ιστότοπο nexta φαίνεται ότι μεγάλη έκρηξη έχει σημειωθεί σε αεροδρόμιο Βelbek κοντά στην Σεβαστούπολη.

#Crimea. There are clouds of smoke over Lyubimovka (near Belbek airport in #Sevastopol). Eyewitnesses report that they heard an explosion. pic.twitter.com/nJynOgfJhJ

— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2022