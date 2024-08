Άνοια: Σχεδόν οι μισές περιπτώσεις θα μπορούσαν να προληφθούν – Από 12 έγιναν 14 οι παράγοντες κινδύνου

Σχεδόν οι μισές περιπτώσεις άνοιας παγκοσμίως, ποσοστό που ανέρχεται σε 45% θα μπορούσαν να προληφθούν ή να καθυστερήσουν, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Lancet. Οι ειδικοί κατονόμασαν 14 παράγοντες κινδύνου προσθέτοντας τα προβλήματα στα μάτια και την υψηλή χοληστερόλη. Τονίζουν ωστόσο ότι ο κίνδυνος μειώνεται:

«Έχουμε αρκετές αποδείξεις ότι η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας εξαλείφει τον υπερβολικό κίνδυνο και ότι τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα ή άλλες μεθόδους για να μειώσουν τη χοληστερόλη LDL στο φυσιολογικό διατρέχουν κατά 7% μειωμένο κίνδυνο άνοιας, επισημαίνει η επικεφαλής της έρευνας, Jill Livingston και συμπληρώνει λέγοντας ότι «θα είναι περισσότερα χρόνια υγιείς όσοι διατηρούν τον εαυτό τους κοινωνικά, σωματικά και γνωστικά ενεργό».

Η νευρολόγος ψυχίατρος και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητήριου για την άνοια, Παρασκευή Σακκά εξήγησε, μιλώντας στο ΕΡΤΝews: Οι παλιοί 12 παράγοντες κινδύνου ήταν η υπέρταση, η κατάθλιψη, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η έλλειψη φυσικής άσκησης, η έλλειψη της ακοής στις μεγάλες ηλικίες. Οι τραυματισμοί του εγκεφάλου. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Με βάση τα στοιχεία, οι δύο επιπλέον παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με το 9% των περιπτώσεων άνοιας.

Current projections estimate 153 million people will be living with dementia by 2050.



