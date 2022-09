Αναταράξεις στη Ρωσία από την επιστράτευση – Οι αντιδράσεις και οι sold out πτήσεις

Την πρώτη επιστράτευση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακοίνωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ισχυριζόμενος ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Κίεβο να μεταφέρει τις εχθροπραξίες στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και απείλησε με πυρηνικά αντίποινα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της Δύσης για την προσπάθεια αλλαγής συνόρων που επιχειρεί ο Ρώσος πρόεδρος. Πολλές είναι οι αντιδράσεις όμως και στο εσωτερικό της Ρωσίας, με την αντιπολίτευση να καλεί σε διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα ξεπουλούν τα εισιτήρια χωρίς επιστροφή στη Ρωσία μετά την επιστράτευση.

Οι πτήσεις άνευ επιστροφής από τη Ρωσία είναι ήδη sold out. Η ανακοίνωση της άμεσης επιστράτευσης 300.000 εφέδρων από τον Πούτιν προκάλεσε φόβους ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη Ρωσία. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι η επιστράτευση θα περιοριστεί σε αυτούς που έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες στρατιώτες. Ωστόσο, στα ρωσικά αεροδρόμια όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 18 ετών που προσπαθούν να πετάξουν έξω από τη χώρα απομακρύνονται ήδη από τις πτήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρουν χρήστες του διαδικτύου.

Russians seem to be panicking about Putin’s mobilisation drive & threats of nuclear force over Ukraine. Am hearing of men who booked flights out of Russia, leaving just before Putin started speaking. Others are now scrambling to get out ‘in panic’ before they worry it’s too late. https://t.co/AklMigx3Yi

— Emma Burrows (@EJ_Burrows) September 21, 2022