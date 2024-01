Anadolu: Νέα επίθεση των Χούθι κατά αμερικανικού πλοίου

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέα επίθεση υποστηρίζοντας ότι στόχευσαν αμερικανικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέα, είπε ότι η επίθεση έγινε με χρήση πυραύλων κρουζ ως «απάντηση στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της Υεμένης και ως αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό».

Yemen’s Houthi group said that they struck a US vessel in the Gulf of Aden



Houthi military spokesman Yahya Sarea said the attack was in response to US and UK aggression against Yemen https://t.co/3Zwyyk7w9u pic.twitter.com/yWnktZ6dL7