Ο Ντιέγκο Λούνα καταδικάζει τη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Andor», Ντιέγκο Λούνα, κέρδισε θερμά χειροκροτήματα μετά από παθιασμένη ομιλία κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μεξικανός ηθοποιός, ο οποίος έχει εγκωμιαστεί ευρέως για τον ρόλο του στη σειρά spin-off του σύμπαντος του Star Wars, ήταν φιλοξενούμενος παρουσιαστής στο Jimmy Kimmel Live αυτή την εβδομάδα.

Diego Luna took over as guest host for #JimmyKimmelLive and slammed Trump and his immigration policies during his opening monologue #THRNews pic.twitter.com/jKi3rYVNo3