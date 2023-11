Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος Osprey με 8 επιβαίνοντες συνετρίβη ανοιχτά της νότιας Ιαπωνίας

Aμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος Osprey που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά της νότιας Ιαπωνίας και η ιαπωνική ακτοφυλακή κατευθύνεται στο σημείο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η ακτοφυλακή έλαβε κλήση έκτακτης ανάγκης από ένα αλιευτικό σκάφος κοντά στο σημείο της συντριβής στα ανοιχτά της Γιακουσίμα, στο νότιο κεντρικό νησί Κιουσού.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το αεροσκάφος αυτό είχε αναχωρήσει από την αμερικανική αεροναυτική βάση του Ιουακούνι, κοντά στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, για να μεταβεί σε άλλη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Οκινάουα, στο νοτιοδυτικό άκρο του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

Τα Osprey, προϊόν συνεργασίας της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Boeing και της ειδικής στα ελικόπτερα Bell, αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων εδώ και καιρό λόγω πολλών δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί με αυτό το αεροσκάφος.

Το Osprey είναι ένα υβριδικό αεροσκάφος που απογειώνεται και προσγειώνεται σαν ελικόπτερο, αλλά κατά τη διάρκεια της πτήσης μπορεί να περιστρέφει τους έλικες του προς τα εμπρός και να ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα όπως ένα αεροπλάνο. Οι εκδόσεις του αεροσκάφους χρησιμοποιούνται από το Σώμα Πεζοναυτών, το Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

🚁BIG BREAKING: U.S. military Osprey aircraft with 8 people on board has crashed.



It happened off the coast of southern Japan.



The reason of crash is still unknown.#biden #USAF #Trump #PENTAGON #USArmy pic.twitter.com/vYmoNQh5ii