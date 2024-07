Αλγερία: Σύροι πέθαναν από δίψα στην έρημο – Παιδιά μεταξύ των 14 θυμάτων

Δύο Αλγερινοί και 12 Σύροι, πέθαναν στην έρημο της Αλγερίας αφού χάθηκαν σε αυτήν προσπαθώντας να φτάσουν στη Λιβύη με σκοπό να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη.

Η Relief Search and Rescue Association ανακοίνωσε ότι βρήκε τα πτώματα 12 Σύριων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών, στην περιοχή Belkbour στην έρημο της Αλγερίας, πριν μεταφερθούν στο νεκροτομείο στο νοσοκομείο Borj Omar Idris στην επαρχία Illizi.

#algeria | Several sources reported this morning that the Algerian authorities recovered 14 bodies in an isolated desert area in Ilizi state

Among the deceased were 12 Syrians & 2 Algerians

The cause of death was reportedly due to being lost in the desert & suffering from thirst pic.twitter.com/mIJuTfXimf