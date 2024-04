Αξιωματούχος ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών: Το Κίεβο δεν έχει σχέση με συμβάντα στον πυρηνικό σταθμό

Αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο δεν έχει καμιά σχέση με συμβάντα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αφού η Ρωσία κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε στην εγκατάσταση.

Το Κίεβο δεν έχει σχέση με συμβάντα στον πυρηνικό σταθμό, λέει εκπρόσωπος των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών –

«Η Ουκρανία δεν είναι αναμιγμένη σε οποιουδήποτε είδους ένοπλες προκλήσεις στο έδαφος του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια που κατέχει παρανόμως η Ρωσία», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda ο Άντριι Γιούσοφ, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας.

«Ρωσικά πλήγματα (…) στο έδαφος του ουκρανικού σταθμού πυρηνικής ενέργειας … είναι εδώ και καιρό μια καλά γνωστή εγκληματική πρακτική των εισβολέων», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι σημερινές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο σταθμό της Ζαπορίζια προκάλεσαν ζημιά στο κτίριο που στεγάζει έναν από τους έξι αντιδραστήρες, όμως η πυρηνική ασφάλεια δεν κινδύνευσε.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs