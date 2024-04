Ρωσία προς ΟΗΕ: Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά drone

Η Ουκρανία «εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία», είναι το μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι έλαβε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, από το υπό ρωσική κατοχή εργοστάσιο. Σε ανάρτησή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανέφερε: «Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ενημερώθηκαν ότι ένα drone εξερράγη επί τόπου σήμερα».

Η ρωσική διοίκηση του εργοστασίου ενημέρωσε τους αξιωματούχους της πυρηνικής επιτήρησης του ΟΗΕ για το χτύπημα και συγκεκριμένα για επίθεση στον θόλο της έκτης μονάδας ισχύος του εργοστασίου. Νωρίτερα, η διοίκηση ανέφερε επίθεση με drone που προκάλεσε ζημιές σε φορτηγό που ήταν σταθμευμένο κοντά στον πυρηνικό σταθμού, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το εργοστάσιο παραμένει κοντά στην πρώτη γραμμή πυρός του νοτιοανατολικού μετώπου και τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν προειδοποιήσει για πιθανή πυρηνική καταστροφή.

great russian culture of “double-tap” in Zaporizhzhia, Ukraine today. russians hit a densely populated city neighborhood, then wait for first-responders and journalists to arrive – and bomb them as well. at least three murdered, many injured – including two colleagues pic.twitter.com/D5n1jsisQo