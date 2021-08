Αφγανιστάν: Βαραίνει συνεχώς ο τραγικός απολογισμός – Σε επιφυλακή για νέα χτυπήματα

Παγκόσμιος τρόμος και αποτροπιασμός από το λουτρό αίματος στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ. Τουλάχιστον 103 νεκροί, μεταξύ αυτών 90 Αφγανοί, πολλά παιδιά, τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιώτες και 28 Ταλιμπάν και πάνω από 150 τραυματίες ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης με δύο εκρήξεις εντός και εκτός του αεροδρομίου, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν. O Τζο Μπάιντεν διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ «θα κυνηγήσουν» τους δράστες. Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί διοικητές στην περιοχή αναφέρουν πως παραμένουν σε συναγερμό για ενδεχόμενα νέα χτυπήματα.

Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν

Καμικάζι της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ) επιτέθηκαν χθες Πέμπτη στο πλήθος Αφγανών που περίμενε στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ με την ελπίδα να μπορέσει να φύγει από τη χώρα για να σωθεί από το νέο καθεστώς των Ταλιμπάν, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

BREAKING: #ISIS has claimed today’s bombings at #Kabul_Airport in an ‘Amaq report, stating that its fighters killed and wounded approx 160. The report for the attack comes with a picture of the suicide bomber. pic.twitter.com/mBJX4pPsrW

— Rita Katz (@Rita_Katz) August 26, 2021