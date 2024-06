80η επέτειος της D-Day: Μακρόν, Σούνακ Βασιλιάς Κάρολος και Μπάιντεν στις εκδηλώσεις – Πότε αναμένεται ο Κ. Μητσοτάκης (φώτο και βίντεο)

Οι εορτασμοί για την Απόβαση στη Νορμανδία ξεκίνησαν, με τον Βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον διάδοχο Γουίλιαμ και τον πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ να μετέχουν στις εκδηλώσεις της 80ης επετείου. Στη Γαλλία βρίσκεται ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε τις εκδηλώσεις μνήμης την Τετάρτη με μια τελετή για να τιμήσει τους Γάλλους αλεξιπτωτιστές της Βρετανικής Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας (SAS) που έχασαν τη ζωή τους κατά τη μάχη για την ανακατάληψη της Γαλλίας. «Περίπου 20 Γάλλοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν μέσα στις θέσεις του εχθρού για να στηρίξουν τους γενναίους μαχητές της αντίστασης στη Βρετάνη. Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητα αυτών των στρατιωτών έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απελευθέρωση της χώρας μας», δήλωσε.

O Βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα βρέθηκαν στη μεγάλη εκδήλωση μαζί με κορυφαίους πολιτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου – ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ – καθώς και βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών.

Με δακρυσμένα μάτια, η Καμίλα απαθανατίστηκε να κοιτάζει τον Κάρολo, ενώ βρισκόταν στο Royal Box στο Πόρτσμουθ.

Νωρίτερα, ο Βασιλιάς μίλησε στο πλήθος και είπε ότι είμαστε «αιώνια χρεωμένοι» στους βετεράνους. «Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστούμε το συναίσθημα εκείνης της ημέρας», είπε, προσθέτοντας: «Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι εμείς και οι μελλοντικές γενιές δεν θα ξεχάσουμε την υπηρεσία και τη θυσία τους στην αντικατάσταση της τυραννίας με την ελευθερία».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ από την πλευρά του, τόνισε τη σημασία του να θυμόμαστε «αυτούς που υπηρέτησαν».

Ο Βασιλιάς Κάρολος μάλιστα τίμησε τον παππού του σε ένα ειδικό κλιπ που θα είναι μέρος ταινίας του BBC που θα μεταδοθεί σήμερα.

Διαβάζοντας δυνατά από το ημερολόγιο του παππού του εν καιρώ πολέμου, είπε: «Ο παππούς μου ήταν τόσο αποφασισμένος να πάει. Απογοητεύτηκε πολύ γιατί δεν τον άφησαν να φύγει παρά λίγες μέρες αργότερα».

Στην Γαλλία οι εορτασμοί ξεκίνησαν με πυροτεχνήματα και πτώσεις αλεξιπτωτιστών.

Τον Μπάιντεν υποδέχθηκε κατά την αποβίβασή του το πρωί από το αεροπλάνο στο Παρίσι ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο Μπάιντεν θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη, στις νορμαδικές ακτές για την 80ή επέτειο της D-Day.

🇺🇸 🇫🇷 US President Joe Biden has landed in France ahead of a ceremony to mark 80 years since the World War II D-Day landings, with a new war shadowing Europe as Ukraine battles the Russian invasion.https://t.co/Naj7P4eglo pic.twitter.com/u5FBWeA6wh