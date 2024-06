Νορμανδία: Ξεκίνησαν οι εορτασμοί για την επέτειο της «μάχης των μαχών» – Στις 6 Ιουνίου συμπληρώνονται 80 χρόνια από την D-Day

Με ρίψεις αλεξιπτωτιστών στην Νορμανδία ξεκίνησαν σήμερα Κυριακή οι εορτασμοί ενόψει της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την 6η Ιουνίου 1944 όταν πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρονικά, η απόβαση στη Νορμανδία ή D-Day, όπως έμεινε στην ιστορία.

Mass parachute jump over Normandy kicks off D-Day commemorations – but Putin is not invited