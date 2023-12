Βατικανό: Καρδινάλιος καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών και έξι μηνών για οικονομικό σκάνδαλο

Σε φυλάκιση πέντε ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε ο Καρδινάλιος Angelo Becciu,ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για υπόθεση αγοραπωλησίας έπαυλης στο Λονδίνο στη λεωφόρο Sloane Avenue, αλλά και για τις επενδύσεις της Γραμματείας του Κράτους του Βατικανού, κατά τα έτη που ήταν αναπληρωτής, δηλαδή 2011-2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας στον Becciu, έναν από τους πιο ισχυρούς αξιωματούχους στο Βατικανό, επιβλήθηκε επίσης αιώνια απαγόρευση άσκησης δημόσιου λειτουργήματος και πρόστιμο 8.000 ευρώ.

Former top Vatican official jailed in financial corruption scandal



Full story 👇https://t.co/biQgHEX96y