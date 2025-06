Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν – Διχασμός στη βάση των υποστηρικτών του Τραμπ

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζήτησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Nτόναλντ Τραμπ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα πλήγματα στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι άσκησαν επίσης κριτική στην απόφαση του Τραμπ που εμπλέκει τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Thomas Massie (Thomas Massie) χαρακτήρισε τα πλήγματα «αντισυνταγματικά», επισημαίνοντας πως η απόφαση ελήφθη χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Trump struck Iran without any authorization of Congress. We need to immediately return to DC and vote on @RepThomasMassie and my War Powers Resolution to prevent America from being dragged into another endless Middle East war.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Ρις (Jim Risch) δήλωσε: «Αυτός ο πόλεμος είναι του Ισραήλ, όχι δικός μας, αλλά το Ισραήλ είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους μας και αφοπλίζει το Ιράν για το καλό όλου του κόσμου». Τόνισε επίσης πως δεν πρόκειται να ξεκινήσει ένας «αιώνιος πόλεμος» και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος του Ιράν.

Senate Foreign Relations Committee Chair Jim Risch (R-Idaho) says “this war is Israel’s war not our war” and pledges that “this is not the start of a forever war” and “there will not be American boots on the ground in Iran” pic.twitter.com/Nmxlz6N33L