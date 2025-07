Βέλγος δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι ΠΑΟΚ και Στουτγκάρδη είναι κοντά σε συμφωνία για Κωνσταντέλια για 20 εκατ. ευρώ

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Κωνσταντέλια-Στουτγκάρδη φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, καθώς σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στα social media η Στουτγκάρδη όχι μόνο δεν τα παράτησε μετά την άρνηση του Ιβάν Σαββίδη να παραχωρηθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στη γερμανική ομάδα, αλλά οι δύο ομάδες, πάντα σύμφωνα με τον Ταβολιέρι είναι κοντά σε συμφωνία αντί του ποσού των 20 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι για τη μεταγραφή πιέζει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας.

🇬🇷🔴⚪️ Giannis Konstantelias pushing for a move to VfB Stuttgart. Active talks now back after PAOK blocking & denying player’s strategic step for his carreer.

🗣️ PAOK and Stuttgart are about to agree on €20M transfer package with a sell-on clause.

