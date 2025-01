Το “In Pool TRIathlon” του Χαλανδρίου έρχεται 8 & 9 Φεβρουαρίου με πρωτότυπες δράσεις για παιδιά

Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση του «In Pool TRIathlon» επιστρέφει στο Χαλάνδρι για 3η συνεχόμενη χρονιά, στις 8 & 9 Φεβρουαρίου 2025, στο αθλητικό κέντρο «Ν. Πέρκιζας».

Ο Δήμος Χαλανδρίου αγκάλιασε προ τριετίας το επιτυχημένο εγχείρημα να πραγματοποιηθεί τρίαθλο σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις (κολυμβητήριο – στάδιο του αθλητικού κέντρου Ν. Πέρκιζας) μακριά από θάλασσα ή λίμνη και, σε συνεργασία με την διοργανώτρια TRIMORE Sport Events, δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο των multisports.

Αθλητές όλων των επιπέδων και ιδιαιτεροτήτων -αποτελεί ήδη κατακτημένο στόχο η συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες και ιδιαιτερότητες στο βαθμό του εφικτού – καλούνται εκ νέου από τη διοργάνωση να δώσουν το αγωνιστικό «παρών», το «παρών» στη ζωή, την προσπάθεια, την υπέρβαση, τη νίκη.

Η διοργάνωση έχει ήδη στο ενεργητικό της μια μεγάλη επιτυχία, τη δημιουργία, συνολικά, πάνω από 200 νέων τριαθλητών (μπήκαν στο σπορ από το In Pool TRIathlon) και φιλοδοξεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του σπορ, σε συνεργασία με την Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος, υπό την αιγίδα της οποίας ενεργεί.

Πρωτότυπες δραστηριότητες για παιδιά

Εστιάζοντας στα παιδιά ο Δήμος Χαλανδρίου και η TRIMORE Sport Events έχουν σχεδιάσει πρωτότυπες παιδικές αθλητικές δραστηριότητες για την Κυριακή το μεσημέρι (14:00 – 15:15). Πρόκειται για κολύμπι σε ζευγάρια (δεμένα με σκοινί!) και κολυμβητικές σκυταλοδρομίες, τα οποία θα συναρπάσουν και να ενθουσιάσουν τα παιδιά, δίνοντας το μήνυμα και την παρακίνηση του υγιούς αθλητισμού.

Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης αναμένεται να συγκεντρωθεί και στο 3 min Bike Challenge, στο οποίο όλοι οι θεατές ή/και αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο ποδήλατο, για 3 λεπτά, με στόχο την μεγαλύτερη απόσταση.

Οι εγγραφές παραμένουν ανοικτές (μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, σε επίπεδο Early Bird), ενώ όλη η πληροφορία για τη διοργάνωση είναι συγκεντρωμένη στο website της Trimore.

Καλωσορίζοντας την 3η διοργάνωση του In Pool TRIathlon στο Χαλάνδρι, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε το 3ο In Pool TRIathlon στο Χαλάνδρι, που έχει πλέον βρει τη θέση του ανάμεσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην πόλη μας. Η διοίκηση του Δήμου στήριξε τη διοργάνωση από την αρχή, πιστεύοντας ότι το In Pool TRIathlon προάγει τα αθλητικά ιδεώδη, φέρνει τους συμπολίτες μας κοντά και αποτελεί έμπνευση για τους νέους της πόλης, ακόμα και αυτούς που δεν ασχοληθεί ξανά με το άθλημα. Οι επενδύσεις εκατομμυρίων που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή τέτοιων μεγάλων αγώνων και δίνουν τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να απολαύσουν τη χαρά του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας».

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Αλέξης Μαυραγάνης, συμπλήρωσε: «Ο Δήμος Χαλανδρίου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην προσπάθεια να προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για άθληση και να αναδεικνύει τις ομορφιές του Αθλητισμού. Το In Pool TRIathlon είναι ένας σχετικά νέος αθλητικός θεσμός για την πόλη μας, ο οποίος δίνει πρόσθετες διεξόδους στην απαιτητική καθημερινότητά όλων μας, ενώ προσφέρει ταυτόχρονα μοναδικές συγκινήσεις στους λάτρεις του. Καλούμε τους συμπολίτες μας, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να απολαύσουν άθληση και θέαμα στις σύγχρονες και προσβάσιμες εγκαταστάσεις του δημοτικού αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας».

