Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τον Kαρίμ Μπενζεμά ότι έχει δεσμούς με τρομοκρατική οργάνωση

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Καρίμ Μπενζεμά μεταγράφηκε πρόσφατα στην αραβική ομάδα Al-Ittihad μετά από μια μακρά καριέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και πρόσφατα εξέφρασε την υποστήριξή του στην Παλαιστίνη στη σύγκρουσή της με το Ισραήλ. Εν μέσω αυτής της υποστήριξης, ο επιθετικός-σταρ έχει δεχτεί κριτική από παντού, αλλά από τη Γαλλία δέχεται σοβαρές κατηγορίες. Ο επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών, Gerald Darmanin κατηγορεί τον Μπενζεμά ότι έχει δεσμούς με μια τρομοκρατική ομάδα που ονομάζεται Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Karim Benzema:

All our prayers for the inhabitants of Gaza who are once again victims of these unjust bombings which spare no women or children.#Gaza #Hamas #karim_benzema#Palestine#WarCrimes #HumanRight #Israel #IsraelTerrorism #War #Gaza_under_attack #FreePalestine pic.twitter.com/OdQl4CiAuT