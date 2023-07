Τενίστρια εγκατέλειψε με δάκρυα μόλις η αντίπαλος έσβησε με το πόδι ίχνος από αμφισβητούμενο πόντο (video)

Η Κινέζα τενίστρια Zhang Shuai εγκατέλειψε με δάκρυα τον αγώνα μετά από ένα έντονο περιστατικό με την Amarissa Toth στο Grand Prix της Ουγγαρίας, όπου η Toth χρησιμοποίησε το πόδι της για να σβήσει ένα αμφισβητούμενο σημάδι της μπάλας από το γήπεδο.

Wow I can't believe this, Toth went to wipe the mark despite Zhang keep shouting ''wait wait, keep the mark'' pic.twitter.com/qtKC7KGyAO