Σκηνές χάους στο Παρίσι με επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς και Αστυνομία λίγο πριν τη σέντρα του Παρί-Άρσεναλ

Συμπλοκές ξέσπασαν στο κέντρο του Παρισιού πριν λίγη ώρα όταν η Αστυνομία κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες άρχισε να ρίχνει δακρυγόνα σε οπαδούς των δύο ομάδων που κοντράρονται αυτή την ώρα, την Παρί Σ.Ζ. και την Άρσεναλ στη ρεβάνς του ημιτελικού του Champions League.

BREAKING: French riot police charge at peaceful fans and tear gas entire streets in CHAOTIC scenes before PSG vs Arsenal 🚨 pic.twitter.com/qgi1QgGL6S