Παρίσι 2024: Οι κολυμβητές των 10 χλμ. κολύμπησαν δίπλα σε αγωγούς αποχέτευσης!

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την ακαταλληλότητα του νερού στον ποταμό Σηκουάνα, όποι οι διοργανωτές έστειλαν τους κολυμβητές θαλάσσιων σπορ να κολυμπούν δίπλα ακόμη και σε αγωγούς αποχέτευσης ξεσηκώνοντας σάλο σε όλο τον κόσμο.

