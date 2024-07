Παρίσι 2024: Η συγκινητική αφιέρωση της FIBA στον Αντετοκούνμπο – Πώς θα παρελάσουν με βάρκες στον Σηκουάνα οι 200 αποστολές

Αίσθηση προκάλεσε ανάρτηση της FIBA στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, όπου σε σκίτσο δείχνει τον Γιάννη Ανετοκούνμπο σημαιοφόρο της ελληνικής αποστολής στο στάδιο όπου θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες από τις 26 Ιουλίου ως τις 11 Αυγούστου.

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς ήταν καθοριστικός στην πρόκριση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στα τελικά των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από το πρόσφατο Προολυμπιακό τουρνουά παρότι ήταν λίγο καιρό πριν τραυματίας, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από την FIBA.

Giannis Antetokounmpo will be 🇬🇷 Greece’s flag bearer at #Paris2024! pic.twitter.com/bRJ7GOx4CU