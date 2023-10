Νεκρός βετεράνος ποδοσφαιριστής στο Ισραήλ από την δολοφονική επίθεση της Χαμάς την ώρα που γιόρταζε τα γενέθλιά του

Ο πρώην ισραηλινός ποδοσφαιριστής Λίορ Ασουλίν έπεσε νεκρός από την δολοφονική επίθεση της Χαμάς, μιας παλαιστινιακής οργάνωσης που αυτοπροσδιορίζεται ως τζιχαντιστική, εθνικιστική και ισλαμιστική.

Σύμφωνα με διεθνείς πηγές, ο 43χρονος αθλητής σκοτώθηκε σε θέρετρο στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών επιθέσεων το πρωί του Σαββάτου.

❗️ Israeli soccer player Lior Asulin was found murdered at the site of a music festival "Nature party" near Kibbutz Reim. This was reported by the Hapoel soccer club from Tel Aviv.



