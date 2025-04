Mε την εντυπωσιακή Aston Martin V12 Speedster εμφανίστηκε στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς (video)

Στο Μόντε Κάρλο βρίσκεται ο διάσημος Ελληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, ν. 8 στην παγκόσμια κατάταξη για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι, το 1000άρι τουρνουά ATP Masters Monte Carlo.

Stefanos Tsitsipas 🔥❤️😍😎



Stef in Monte Carlo – Monaco spotted by the Luxury Automobile / Car Paparazzi



April 2, 2025



Greek Tennis Superstar Tsitsipas driving his Tiffany Green Aston Martin V12 Speedster Sports Car with Konstantinos – his physio



Tsitsi friend Viktor was… pic.twitter.com/KF5sjCgcEM