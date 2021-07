ΙΤΑΛΙΑ … BELLA CIAO ….και μια συγκινητική επιστολή από τους πρωταγωνιστές του θριάμβου της Ιταλίας το 1982

Του Ιωσήφ Νικολάου

Η πιο γερασμένη χώρα στην Ευρώπη παρουσίασε την πιο νεανική και εντυπωσιακή ομάδα στο EURO. Η χώρα που χτυπήθηκε από την πανδημία περισσότερο από όλες στο πρώτο κύμα με τα φέρετρα σε φορτηγά να ανατριχιάζουν μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες επέστρεψε στην κανονικότητα, επέστρεψε στην ψυχαγωγία μας με επαναστατικό τρόπο. Πήρε την eurovision με ροκάδες και όχι με ερωτικό τραγούδι, πήρε το euro με επιθετικό ποδόσφαιρο και όχι κατενάτσιο. Ο τελικός στράβωσε από την αρχή . Το πιο γρήγορο γκολ ever πέτυχαν οι Άγγλοι . Στο 2. Και όμως . Οι Ιταλοί σε αυτό το euro είχαν ψυχή . Έκαναν το παιχνίδι τους δεν αγχώθηκαν γύρισαν το ματς . Και ενώ όλη η Ευρώπη πίστευε ότι το τρόπαιο it is coming home τελικά it is coming Rome . 34 ματς αήττητοι . Στα πέναλτι θέλει ψυχή . Οι Ιταλοί είχαν . 34 ματς αήττητοι.

ΙΤΑΛΙΑ … UNA FACCIA UNA RAZZA. Μας μοιάζουν σε πολλά αρκετά. Καλό φαγητό,καλοπέραση,ελαφρά ερωτευμένοι με την αντίρρηση , φινέτσα, χαμόγελο, νεύρα στους δρόμους, κοινωνικοί, λατρεύουν τις τέχνες , την μουσική και το ποδόσφαιρο. Λατρεύουν και τα διαιτητικά παρασκήνια.

Ριβέρα,Μπονιπέρτι,Ταρντέλι,Ρόσι,Ντοναντόνι,Μπάτζιο,Ντελπιέρο, Τόττι,Πίρλο μεσοεπιθετικά.TREQUARTISTAS…

Μπαρέζι,Μαλντίνι,Κοστακούρτα,Νέστα,Καναβάρο,Σιρέα αμυντικά. MAMA MIA…

Τζοφ,Μπουφόν,Παλιούκα,Περούτσι,Ζένγκα,Τόλντο PORTIERE…

Τραπατόνι,Λίπι,Σάκι,Καπέλο,Αντσελότι,Κόντε,Μαντσινι,Μπεαρζότ,Πότσο ALLENATORES…

Θέλετε και διαιτητές ;

Κολίνα, Ορσάτο,Ριτσόλι,Ρόκι.

Πώς να μην ερωτευτείς την squadra azzura ;

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΟ 1982

Μια λαϊκή ποδοσφαιρική ρήση υποστηρίζει πως κάθε μεγάλη διοργάνωση ξεκινά ουσιαστικά με το πρώτο ματς των Ατζούρι. Οπως το φετινό EURO με την πρεμιέρα της Ιταλίας με την Τουρκία. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 ως τα μέσα της δεκαετίας του 60 απαγορεύτηκαν οι ξένοι παίκτες στο καμπιονάτο. Είχε ως αποτέλεσμα το 1968 η Ιταλία να κατακτήσει το πρώτο και μοναδικό ως σήμερα euro. Μετά το σκάνδαλο TOTONERΟ με τον υποβιβασμό της Μίλαν και της Λάτσιο κατέκτησαν το μουντιάλ το 1982 ενώ δεν τους υπολόγιζε κανείς. Ήταν 11 Ιουλίου 1982 . Ακριβώς πριν 39 χρόνια. Για αυτό εκείνη η ομάδα έστειλε πριν τον τελικό επιστολή στην σημερινή.

«Ατζούρι,

Αυτές τις εβδομάδες είδαμε σε εσάς πολλά, πάρα πολλά που θυμίζουν εμάς και την ιστορία μας. Αθλητική και ανθρώπινη. Στο θάρρος σας, στο πάθος σας, στο αίσθημα του ανήκειν, στο πώς προχωράτε μπροστά μετά από μια δύσκολη περίοδο, είδαμε ξανά εμάς.

Οι όμορφες ιστορίες δεν ξεχνιούνται ποτέ επειδή δεν τελειώνουν ποτέ. Γίνονται συναισθήματα που παραμένουν στον χρόνο. Αναμνήσεις που ενισχύονται. Περνάνε από καρδιά σε καρδιά, από μνήμη σε μνήμη. Ετσι θα είναι και για εσάς. Οπως κι αν πάει ο τελικός.Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να το ξαναζήσουμε όλο αυτό. Που μας κάνατε να αισθανθούμε, ακόμη μία φορά, νέοι και χωρίς φόβο. Σας ευχαριστούμε που αποδείξατε ότι μέσα σε κάθε Ιταλό υπάρχει μια βαθιά δύναμη. Μεγάλη και συχνά απρόβλεπτη, η οποία στις δύσκολες στιγμές εκρήγνυται και μετατρέπει σε πιθανά ακόμη και αυτά που μοιάζουν απίθανα.

Να τολμάτε πάντα, να ονειρευτείτε το μέλλον που μπορείτε να χτίσετε.

Και τώρα, πάτε στο Λονδίνο, βγείτε σε εκείνο το γήπεδο και δώστε το μάξιμουμ, όπως κάνατε πάντα… Οι όμορφες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ!”

Υπογράφουν όλοι. Ακόμα και όσοι δεν είναι πια κοντά μας όπως ο Πάολο Ρόσι, ο Γκαετάνο Σιρέα και ο προπονητής Έντσο Μπεαρζότ. Περιμένουν να πανηγυρίσουν από ψηλά. Όπως χθες ο Μαραντόνα με τον Μέσι. Πως να μην το πάρουν ;

Μετά το σκάνδαλο CALCIOPOLIS από το οποίο υποβιβάστηκε η Γιουβέντους κατέκτησαν το μουντιάλ το 2006 ενώ δεν τους υπολόγιζε κανείς. Έμειναν εκτός μουντιάλ το 2018 για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία τους. ΣΟΚ. Κανείς δεν ήθελε να τους αναλάβει. Εκτός από έναν τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Σε αυτό το EURO δεν τους υπολόγιζε κανείς. Και είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Στην Ιταλία η ποδοσφαιρική καταστροφή φέρνει την ιταλική αναγέννηση. Οι παίκτες γουστάρουν, δείτε πως αγκαλιάζονται όταν διώχνουν σε κόρνερ , όταν σταματούν μία επίθεση. Δείτε πως ουρλιάζουν στα γκολ. Μονομάχοι. Ομοιογένεια και αυταπάρνηση του συνόλου είναι χαρακτηριστικά ομάδας που ζει καθημερινά μαζί. Και κάθε στιγμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αγκαλιές στον τραυματία Σπινατσόλα, το ότι φόρεσαν όλοι την φανέλα του. Η Ιταλία του Μαντσίνι έχει το μυαλό της στην δημιουργία φάσεων. Τρέχει και επιτίθεται συνεχώς, κλέβει μπάλα για να βρει ανοργάνωτη άμυνα. Όλα ξεκινούν από τον εγκέφαλο από τον MVP του EURO Ζορζίνιο, συνήθως κλέβει μπάλα και δίνει στον Βεράτι αυτός μοιράζει, ο Μπαρέλα σκοράρει. Ο Σπινατσόλα ανέβαινε συνέχεια παίζοντας αντί για μπακ ως εξτρέμ, το ίδιο και ο Έμερσον που τον αντικατέστησε. Ο δαίμονας των 167 εκατοστών Λορέντσο Ινσίνιε μπουκάρει στην περιοχή και προκαλεί πανικό. Ο Κιέζα συγκλίνει με την βοήθεια του εκπληκτικού Ντιλορέντσο που έχει όλη την δεξιά πτέρυγα και η Ιταλία βγάζει και δεύτερο φορ. Ο κανονιέρε Τσίρο Ιμόμπιλε δεν χρειάστηκε!!! Το νεανικό σύνολο συμπληρώνει το δίδυμο των στόπερ που μαζί ξεπερνούν τα 70 χρόνια των Κιελίνι, Μπονούτσι. Μαζί έγραψαν ιστορία και σε συλλογικό επίπεδο αλλά πλέον και στην εθνική. Μπαίνουν πανάξια στη λίστα με τους θρύλους. Είχαν φυσικά και τον ανίκητο Ντοναρούμα. Αυτό το EURO το πήραν και για τον Τζιανλούκα Βιάλι , συμπαίκτη του Ρομπέρτο Μαντσίνι και βοηθό του σήμερα στην εθνική. Από το 2017 και έπειτα αντιμετωπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος , με την κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται συνεχώς , αλλά όπως επανειλημμένα έχει πει και ο ίδιος, πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να θεωρηθεί πλήρως θεραπευμένος. Το πήραν για τον αναπληρωματικό τερματοφύλακά τους Φράνκο Ατσέρμπι που κατάφερε να ξεπεράσει τον αλκοολισμό, ο οποίος διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο στους όρχεις , έκανε χειρουργείο , επέστρεψε στα γήπεδα αλλά επέστρεψε και η ασθένεια, πραγματοποίησε χημειοθεραπείες και βγήκε ξανά νικητής.

Το πήραν και για τον Σπινατσόλα που είναι ο μεγάλος άτυχος με τον τραυματισμό του. Την πρώτη φορά που του συνέβη ήταν 14 ετών και ήθελε να σταματήσει το ποδόσφαιρο και τον έπεισε να μην το κάνει η μητέρα του. Τώρα του έδωσαν κουράγιο οι συμπαίκτες του και του αφιερώνουν τη νίκη με συγκινητικό τρόπο.

Η νίκη έχει 100 πατέρες, ενώ η ήττα είναι ορφανή έχει πει ο Γκαλεάτσο Τσιάνο. Σίγουρα αλλά η ποδοσφαιρική αναγέννηση της Ιταλίας έχει έναν. Ρομπέρτο Μαντσίνι. Αυτός έφτιαξε την παρέα, αυτός άλλαξε την Ιταλική φιλοσοφία και δικαιωματικά μπορεί να πει: Veni,Vidi,Vici.

Το EURO τελείωσε. Και τι Ιταλία ήταν αυτή…

Bella Ciao,Bella Ciao, Bella Ciao.Εις το επανιδείν!

ΠΗΓΗ: SPORTS.ERT.GR