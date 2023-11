Η Τυνήσια τενίστρια Ονς Ζαμπέρ με δάκρυα ανακοίνωσε ότι δωρίζει χρήματα από το έπαθλο στα WTA Finals για να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους (video)

Mια από τις κορυφαίες τενίστιες στον κόσμο, η Τυνήσια Ονς Ζαμπέρ δήλωσε ότι θα δωρίσει μέρος του χρηματικού επάθλου του WTA Finals για να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους μετά την πρώτη της νίκη στο τουρνουά στο Κανκούν.

Watch: Tunisian tennis player Anas Jaber breaks down over children in #Gaza who are being massacred in Israeli airstrikes, saying that she will not be able to celebrate her victory.