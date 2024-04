Η απίστευτη ιστορία του Μέσι και πως παραλίγο να παίξει στην εθνική Ισπανίας!

Η ιστορία του Λέο Μέσι και το πώς κατέληξε να παίζει για την Αργεντινή είναι πολύ πιο απίστευτη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ο Sergio Levinsky, συν-συγγραφέας του βιβλίου “10 looks at the 10” διηγείται την ιστορία. Μια βιντεοκασέτα, ο Σεσκ Φάμπρεγκας και η δυσπιστία του Μαρσέλο Μπιέλσα έπαιξαν ρόλο στην ιστορία του Νο 10 της Αργεντινής.

Η οικογένεια του Μέσι κατάφερε να φτιάξει ένα βίντεο ώστε να τον δει ο Κλαούντιο Βίβας. Ο νεαρός τότε παίκτης ήταν έτοιμος να πάρει το διαβατήριό του και η Ισπανία τον ήθελε για την εθνική ομάδα! Οι «Μέσις» παρέδωσαν την κασέτα με την ελπίδα ότι ο Μέσι θα μπορούσε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17, αλλά αυτό δεν έγινε.

Η Αργεντινή αποκλείστηκε από την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι δύο ομάδες μοιράζονταν ένα ξενοδοχείο και ο Ούγκο Τοκάλι (προπονητής της Αργεντινής U-17) ήρθε να συγχαρεί τους Ισπανούς μετά την ήττα. Εκείνη τη στιγμή ένας από αυτούς του είπε: “Χάσατε επειδή δεν παίξατε τον καλύτερό σας εαυτό”.

Αποδείχθηκε ότι ο νεαρός ήταν ο Σεσκ Φάμπρεγκας και μιλούσε για τον Μέσι, με τον οποίο έπαιζε μαζί στην Μπαρτσελόνα. Το όνομα του Μέσι έμεινε στο μυαλό του και όταν έφτασε στην Αργεντινή έψαξε το αρχείο του. Βρήκε τη συγκεκριμένη κασέτα και ειδοποίησε γρήγορα τον Μαρσέλο Μπιέλσα.

Όταν του έπαιξε το συγκεκριμένο βίντεο, ο Μπιέλσα είπε: “Αλλά μην το παίξεις σε γρήγορη ταχύτητα, παίξτο μου κανονικά”. Αποδεικνύεται ότι δεν ήταν σε γρήγορη ταχύτητα, ήταν το ιλιγγιώδες ποδόσφαιρο με το οποίο ο Μέσι οδήγησε την Αργεντινή, χρόνια αργότερα, στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Πηγή: Marca

Επιμέλεια-μετάφραση: Σπύρος Αμπελάκης

