H Eυρωλίγκα συγχαίρει Παναθηναϊκό και Σλούκα

Με ανάρτησή της στο επίσημο site της η Ευρωλίγκα συγχαίρει τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του 7ου τίτλου στην Ιστορία της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα απονέμει τα εύσημα στον Κώστα Σλούκα που όπως αναφέρει γίνεται ο τρίτος παίκτης που κερδίζει τέσσερις φορές το τρόπαιο, ισοφαρίζοντας τον Κάιλ Χάινς και τον Σάρας Γιασικεβίτσιους.



Επίσης όπως αναφέρει γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης που κερδίζει το τρόπαιο με τρεις διαφορετικές ομάδες, πιάνοντας τη θέση του Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά:

Congratulations, Kostas Sloukas

Kostas Sloukas is just the third player to ever win four EuroLeague titles in the Final Four era. He ties with Kyle Hines and Saras Jasikevicius.

He’s also just the second player to ever win the EuroLeague with three different teams, tying Jasikevicius.

