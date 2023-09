Φόρεσαν… κελεμπία και μαντήλα στον Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία (video)

H Αλ Νασρ έντυσε τον Πορτογάλο σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο και ολόκληρη την ομάδα, με την παραδοσιακή ενδυμασία της Σαουδικής Αραβίας για να τιμήσει την εθνική ημέρα της χώρας, η οποία γιορτάζεται στις 23 Σεπτεμβρίου κάθε έτους σε ανάμνηση της ένωσης των εθνών Νατζντ και Χετζάζ το 1932.

