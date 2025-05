ΕΠΟ: Αλλάζει η δομή του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, παρουσίασε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου το προτεινόμενο νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, το οποίο θα διεξαχθεί στα πρότυπα League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναλυτικά το format:

Προκριματικός γύρος

Συμμετέχουν 23 ομάδες (17 SL2 + 6 SL1 από τις θέσεις 9-14)

Δε συμμετέχουν οι ομάδες Β’

11 μονοί αγώνες και 1 ομάδα απευθείας στη League Phase

Γηπεδούχος: Η ομάδα που θα κληρώνεται 1η

Η 23η ομάδα θα περάσει απευθείας στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας → απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)

12 ομάδες προκρίνονται στη League Phase

20 ομάδες: 8 SL1 + 12 από την προκριματική φάση

5 γκρουπ δυναμικότητας

1ογκρουπ: οι ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 1-4 την περίοδο 2024-2025

2ογκρουπ: οι ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 5-8 την περίοδο 2024-2025

Τα άλλα 3 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τις θέσεις που τερμάτισαν την περίοδο 2024-2025

Κάθε ομάδα παίζει με 4 άλλες από διαφορετικά γκρουπ

2 εντός + 2 εκτός έδρας αγώνες

Συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η έως τη 12η θέση. Οι ομάδες που τερμάτισαν από την 1η έως την 4η θέση προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. ➔Ζευγάρια με βάση κατάταξη League Phase

5ος vs 12ος, 6ος vs 11ος, 7ος vs 10ος, 8ος vs 9ος

Μονοί αγώνες

Έδρα: γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας → απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Έδρα: γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Ζευγάρια με βάση κατάταξη League Phase

1οςvs νικητή του ζευγαριού 8ου-9ου

2οςvs νικητή του ζευγαριού 7ου-10ου

3οςvs νικητή του ζευγαριού 6ου-11ου

4οςvs νικητή του ζευγαριού 5ου-12ου

Σε περίπτωση ισοπαλίας → απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί

Ζευγάρια με βάση τους προημιτελικούς

1οςημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2οςημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Ο 2οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες του ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και το 2ο της League Phase

Τελικός

Τελικός μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού

Γηπεδούχος: Η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό

Ισχύει παράταση και πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας

Γήπεδο: ΟΑΚΑ

Πηγή: ertsports.gr

