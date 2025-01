Επαφές ΑΕΚ με την Μόντσα για να αποκτήσει τον Κυριακόπουλο

Μια μερά μετά την δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου ότι η ΑΕΚ δεν χρειάζεται μεταγραφές, πηγές από την Ιταλία κάνουν λόγο για επαφές της «Ενωσης» με την ιταλική Μόντσα για να έρθει στην Ελλάδα ο διεθνής αριστερός μπακ Γιώργος Κυριακόπουλος.

