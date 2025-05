Aταμάν: «Ο Λεσόρ θα παίξει στο Final Four»

Ο Έργκιν Αταμάν σε δηλώσεις του μίλησε για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ με τον Τούρκο τεχνικό να απαντάει πως τον υπολογίζει κανονικά.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 στην σειρά των Play off της Euroleague της Εφές και έκλεισε θέση για το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Ένα από τα ερωτήματα που ξεκίνησε κατευθείαν από την λήξη των παιχνιδιών με την τούρκικη ομάδα ήταν το αν θα αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ στο Final Four.

Ο Έργκιν Αταμάν σε δηλώσεις του στο SKWEEK μίλησε για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ στο Final Four, με τον Τούρκο τεχνικό να απαντά πως ο Γάλλος σέντερ υπολογίζεται κανονικά.

Πηγή: ertsports.gr

