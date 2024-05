Από 540 εισιτήρια θα πάρουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το φάιναλ φορ του Βερολίνου – Πως θα διατεθούν

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσαν τους φιλάθλους τους για τη διάθεση των 539 εισιτηρίων που θα πάρει η κάθε ομάδα, ενόψει του φάιναλ φορ της Euroleague, που θα διεξαχθεί το διάστημα 24-26 Μαΐου στο Βερολίνο και τη «Mercedes-Benz Arena».

Αναλυτικά:

«KAE OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, εν όψει της συμμετοχής της ομάδας στο Turkish Airlines Euroleague Final Four 2024 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων της, που επιθυμούν να ταξιδέψουν και να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας μας, ανακοινώνει τα εξής:

Όπως κάθε ομάδα του Final Four, έτσι και η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, θα παραλάβει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, περίπου 540 εισιτήρια. Όπως γίνεται αντιληπτό ο αριθμός αυτός δεν είναι ικανός να καλύψει τα αιτήματα των πολλών φίλων της ομάδας μας, εντός και εκτός Ελλάδας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες. Παρόλα αυτά, γίνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση και άλλων εισιτηρίων.

Για την εξυπηρέτηση όλων των φίλων της ομάδας, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως σε κάθε Final Four, θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία κατανομής και διανομής των εισιτηρίων, με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη και δικαιότερη κατανομή και διάθεση των εισιτηρίων στους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνονται τα εξής:

Δυνατότητα για αγορά εισιτηρίου θα έχουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της φετινής περιόδου 2023 – 2024, για τους οποίους θα ακολουθηθεί η διαδικασία των προηγούμενων Final Fours.

Κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος δικαιούται να προμηθευτεί, μέσω αγοράς, 1 (ένα) εισιτήριο για το Turkish Airlines Euroleague Final Four 2024 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει μια Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αγοράς Εισιτηρίου για το Turkish Airlines Euroleague Final Four Την αίτηση μπορεί να την προμηθευτεί μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της ΚΑΕ – www.olympiacosbc.gr.

Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά το ΤΜΗΜΑ, η ΣΕΙΡΑ και η ΘΕΣΗ του διαρκείας.

Στην αίτηση επίσης, δηλώνεται η επιθυμητή κατηγορία εισιτηρίου για τον κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και η σειρά προτίμησης (1 για την πρώτη επιλογή – 3 για την τελευταία), με βάση την οποία, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή του διαθέσιμου εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί μόνο μια συγκεκριμένη κατηγορία εισιτηρίου, συμπληρώνει μόνο το αντίστοιχο κουτάκι.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίων ξεπεράσουν τα διαθέσιμα προς τους κατόχους διαρκείας εισιτήρια (αφού εξαιρεθούν οι ανάγκες της ΚΑΕ, Χορηγοί, κ.λπ.) τότε τα διαθέσιμα εισιτήρια θα κατανεμηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια του κατόχου εισιτηρίου διαρκείας:

Κάθε κάτοχος θέσης Court Seat (Central & Baseline) δικαιούται ένα εισιτήριο.

Κάθε κάτοχος θέσης VIP δικαιούται ένα εισιτήριο.

Κάθε κάτοχος θέσης Executive A & B δικαιούται ένα εισιτήριο, με προτεραιότητα των παλαιότερων κατόχων, με την προϋπόθεση φυσικά, να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μετά και την κατανομή των ανώτερων κατηγοριών.

Κάθε κάτοχος των υπόλοιπων κατηγοριών εισιτηρίων διαρκείας δικαιούται ένα εισιτήριο, με την προϋπόθεση φυσικά, να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μετά και την κατανομή των ανώτερων κατηγοριών.

Προτεραιότητα σε κάθε κατανομή θα έχουν οι παλαιότεροι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 10/05/2024 και ώρα 12:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12/05/2024 και ώρα 23:59 για όλες τις αιτήσεις.

Όταν συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα θα αρχίσουν να ενημερώνονται οι δικαιούχοι των εισιτηρίων, ώστε να προγραμματίσουν το ταξίδι τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής των εισιτηρίων του F4, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τον τρόπο αποπληρωμής τους.

Σημαντική διευκρίνιση, τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν αφορούν έσοδα από υπηρεσίες θεάματος που παρέχει η ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά αφορούν έσοδα της διοργανώτριας αρχής και του σταδίου που θα διεξαχθούν οι τελικοί.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους τελικά θα δοθεί εισιτήριο, είναι υποχρεωμένοι να μας δηλώσουν το ταξιδιωτικό τους πρόγραμμα (ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, αριθμούς πτήσεων, ώρες πτήσεων, ξενοδοχεία διαμονής) καθώς, όλα τα εισιτήρια θα είναι ηλεκτρονικά και θα σταλούν στους δικαιούχους μέσω email. Κανένα εισιτήριο δεν θα είναι εφικτό να εκδοθεί αν δεν έχει κατατεθεί στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ το ταξιδιωτικό πρόγραμμα του κατόχου του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχει ο φίλαθλος, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για το Turkish Airlines Euroleague Final Four 2024 θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει την Αίτηση, σωστά συμπληρωμένη και εντός της προθεσμίας που ανακοινώθηκε στη παρούσα ανακοίνωση. Φίλαθλος που δεν καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στη διαδικασία κατανομής και διάθεσης εισιτηρίων. Επίσης, κάθε Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου για το Final Four θεωρείται και είναι δεσμευτική. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η τάξη στην κατανομή των εισιτηρίων και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στη διαδικασία διάθεσης καθώς φέτος, τα χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη του Final Four είναι πολύ περιορισμένα.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει βασικό στόχο να εφαρμόσει ένα, όσο το δυνατόν, καλύτερο σύστημα διάθεσης των εισιτηρίων για το Turkish Airlines Euroleague Final Four. Έχει επίσης, πρώτιστο στόχο να επιβραβεύσει όλους τους πιστούς φιλάθλους που στηρίζουν την ομάδα φέτος αλλά και τα προηγούμενα έτη. Κατανοούμε πλήρως ότι δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουμε όλους τους φίλους της ομάδας αλλά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η δικαιότερη δυνατή.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των φιλάθλων στους οποίους θα δοθούν εισιτήρια ή/ και για λόγους καλύτερης οργάνωσης της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή/και μετατροπή της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων για το Euroleague Final Four στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ.

Για οποιαδήποτε μετατροπή ή αλλαγή στη παραπάνω διαδικασία η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα προβεί σε νέα σχετική ανακοίνωση.

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, εν όψει της συμμετοχής της ομάδας μας στο Final 4 της Euroleague στο Βερολίνο, με αίσθημα ευθύνης προς τους φιλάθλους της και κατανοώντας την μεγάλη επιθυμία τους να βρεθούν στο πλευρό της, τους ενημερώνει για τα εξής:

Η διαχείριση των εισιτηρίων του Final 4 γίνεται αποκλειστικά από την Euroleague, η οποία ενημέρωσε τις ομάδες πως θα λάβουν από 539 εισιτήρια έκαστη προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Φυσικά, πρόκειται για έναν αριθμό που σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανός να καλύψει τα αιτήματα των φιλάθλων μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα 539 εισιτήρια θα διατεθούν:

*Σε κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

*Σε ανάγκες όλων των χορηγών της ομάδας μας.

*Σε συμβατικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ.

*Σε ανάγκες των οικογενειών των αθλητών, του σταφ και του προπονητικού μας επιτελείου.

Γι’ αυτό το λόγο, δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για το Final 4 μπορούν να έχουν μόνο μερικοί εκ των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος στο email: finalfour@paobc.gr και εν συνεχεία κλήρωση, όπως έχουν ενημερωθεί αναλυτικά και με σχετικό newsletter. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η πιθανότητα να αποκτήσει κάποιος κάτοχος διαρκείας τη δυνατότητα αγοράς ενός εισιτηρίου για το Final 4 της Euroleague προκύπτει μετά από συγκεκριμένο αλγόριθμο και είναι σχετική και ανάλογη με την τιμή του εισιτηρίου διαρκείας του.

Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό είναι αδύνατο να καλύψουμε τη ζήτηση όλων των φιλάθλων μας που επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στην ομάδα μας σε αυτό το σπουδαίο γεγονός, κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα.

Ελπίζουμε πως αρκετοί φίλαθλοί μας είτε έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό τους για το Final 4 από την επίσημη πλατφόρμα της Euroleague, είτε θα το κάνουν από τυχόν επιστροφές εισιτηρίων οι οποίες θα προκύψουν και θα επαναδιατεθούν από τον επίσημο φορέα πώλησης εισιτηρίων της διοργανώτριας αρχής.

Ραντεβού στο Βερολίνο!».

