Απίστευτα επεισόδια από οπαδούς της Πενιαρόλ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πάνω από 200 συλλήψεις

Εκατοντάδες οπαδοί της Πενιαρόλ της Ουρουγουάης δημιούργησαν ταραχές στην προκυμαία του Ρίο ντε Τζανέιρο την Τετάρτη (23/1), πυρπολώντας ένα λεωφορείο και βανδαλίζοντας περίπτερα στην παραλία, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βραζιλίας.

Fans of @Botafogo , @Flamengo and @Fluminense 🇧🇷 have reportedly attacked a bus carrying Peñarol 🇺🇾 fans in Rio de Janeiro and set it on fire ahead of tonight’s semifinal 😳

