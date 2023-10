«Η Κυρά της Ρω» ταξιδεύει στις ΗΠΑ

Ένα αριστουργηματικό θεατρικό, την «Κυρά της Ρω», που ήδη ανεβάστηκε με μεγάλη επιτυχία στη Βοστώνη στις 15 Οκτωβρίου θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά οι Έλληνες, και όχι μόνο, στο θέατρο του Queens, στο Φλάσινγκ στη Νέα Υόρκη στις 22 Οκτωβρίου.

Πλήθος ομογενών και φίλων της τέχνης απόλαυσαν την καθηλωτική και συγκινητική ερμηνεία της Φωτεινής Μπαξεβάνη, βασισμένη στο εκπληκτικό κείμενο του Γιάννη Σκαραγκά, φέρνοντας μνήμες από την παραδοσιακή νησιωτική ζωή, από τα σκαμπανεβάσματα της ιστορίας, από τους αγώνες και τις αγωνίες των νησιωτών. Η παράσταση βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του βραβευμένου Γιάννη Σκαραγκά, και είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της ελληνίδας χήρας που έγινε γνωστή ως Κυρά της Ρω από το όνομα του μικρού νησιού, στο οποίο έζησε μόνη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τα βαθιά γεράματά της. Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη έγινε μια ηρωική φυσιογνωμία. Ύψωνε κάθε μέρα για 40 χρόνια την ελληνική σημαία, σε ένα μέρος άγονο και αφιλόξενο, τη νησίδα της Ρω στο Καστελλόριζο, που ήταν το σπίτι της, μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια.

Ο Γιάννης Σκαραγκάς έχει βραβευτεί ως συγγραφέας από μεγάλα ιδρύματα στην Ευρώπη και την Αμερική, και έχει υπογράψει τα σενάρια έξι τηλεοπτικών σειρών αλλά και κινηματογραφικών παραγωγών. Επειδή γράφει απευθείας στα αγγλικά, πολλά διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε αμερικανικά έντυπα. Το έργο του «Η Κυρά της Ρω» παρουσιάστηκε στο φημισμένο Centre for the Art of Performance του UCLA στις ΗΠΑ το 2020 με περιοδεία στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Τον Νοέμβριο του 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη διοργάνωση «A Soul for Europe» στο Βερολίνο, υπό την αιγίδα του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο θεατρικός μονόλογος «Η Κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η παράσταση θα δοθεί στο Queens Theater Flushing Meadows Corona Park, 14 United Nations Ave S, Queens, NY 11368/ Phone: (718) 760-0064

