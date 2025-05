Θεσσαλονίκη- 50ο Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτροκαρδιολογίας: Οι σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης και θεραπείας των αρρυθμιών

Το 50ο Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτροκαρδιολογίας (50th International Congress on Electrocardiology – ICE), πραγματοποιείται ύστερα από 18 χρόνια και πάλι στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, από τις 30 Μαΐου έως την 1 Ιουνίου και πραγματεύεται τους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας των αρρυθμιών, δηλαδή των διαταραχών της κανονικότητας του καρδιακού ρυθμού που συμβαίνουν τόσο σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιοπάθεια όσο και σε υγιείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Καρδιολογίας του ΑΠΘ, κ. Βασίλη Βασιλικό, οι αρρυθμίες αφορούν τουλάχιστον το 5% των ατόμων ηλικίας άνω των 70 που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή, και το συνέδριο εστιάζει στους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογικές καινοτομίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από παρουσιάσεις από κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς.

Επίσης, όπως τόνισε ο κ. Βασιλικός, ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα του συνεδρίου δίνεται στους νέους ιατρούς, με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση των γνώσεων, των κλινικών τους δεξιοτήτων, και της δικτύωσής τους, όπως με τη μαθησιακή εμπειρία από κορυφαίους δασκάλους της ηλεκτροκαρδιολογίας και σημαντικές προσωπικότητες του χώρου, τις βιωματικές συναντήσεις για την αντιμετώπιση του άγχους και την ενίσχυση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας στην κλινική καθημερινότητα, καθώς και την εμβάθυνση στη σύγχρονη βηματοδότηση.

Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από την International Society for Holter and NonInvasive Electrocardiology – ISHNE, και την International Society for Electrocardiology – ISE, σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος