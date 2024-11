Συναυλία του Γ. Λεμού με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

16 ορχηστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού θα παρουσιαστούν, στο Ωδείο Αθηνών (αίθουσα Ι. Δεσποτόπουλος) από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Αραβίδη, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2024.

Μια συναυλία διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς ο συνθέτης θα βρίσκεται μαζί με τους ακροατές και οι συνθέσεις του θα ακούγονται από την ορχήστρα εκτός από δύο (Rejuvenation και Oinoussian song) πού θα παίξει εκείνος στο πιάνο. Older and wiser, Affection, Rejuvenation, Oinoussian song, Aphrodite Melody, Encounter είναι κάποιες από τις επιτυχίες του συνθέτη που θα μας ταξιδέψουν σε εικόνες όπως τις έχει ονειρευτεί ο ίδιος και τις εξηγεί και ο τίτλος τους.

Η σειρά των έργων είναι:

Affection

Encounter

Eclipse

Separation

Aphrodite’s Melody

Inception

Sailing

Lullaby

Mama

Compromise

Russian Whispers

Older and Wiser

Waltz for my daughter’s Wedding

Concertino in C-

Rejuvenation

Oinoussian song

