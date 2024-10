Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χ.Ο.Π.Α. Ήρωες 112» για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικών Επεισοδίων, το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χ.Ο.Π.Α. Ήρωες 112», εφαρμόζεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και χρησιμοποιώντας σούπερ ήρωες μαθαίνει στα μικρά παιδιά και τις οικογένειες τους να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου (Χέρι, Ομιλία, Πρόσωπο και αμέσως να καλούν το 112!) και να σώζουν ζωές.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ3 η Λήδα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Υπεύθυνη της Προώθησης της Καμπάνιας στην Ελλάδα, “πρόκειται για ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια (World Stroke Organization) και του Schools for Health in Europe Foundation (S.H.E.), σε συνεργασία με την Angels Initiative”.

“Η παγκόσμια αυτή καινοτόμα καμπάνια εφαρμόστηκε πιλοτικά με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ αυτήν την περίοδο διοργανώνεται παγκόσμια καμπάνια, με τη συμμετοχή σχολείων από όλον τον κόσμο και με στόχο να φθάσει το μήνυμα σε ένα εκατομμύριο οικογένειες. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 47.000 παιδιά από όλη την Ελλάδα έχουν λάβει μέρος”, πρόσθεσε η κα Παπαδοπούλου.

“Τα παιδιά μαθαίνουν από αυτό το πρόγραμμα και μεταφέρουν τις γνώσεις τους και στο σπίτι προστατεύοντας τους αγαπημένους τους”, επισήμανε η Μυρτώ Πύρρου, Εκπρόσωπος από την Επιστημονική Ομάδα του τμήματος της Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ.

“Τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα και ευχάριστα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και το animation. Προετοιμάζονται από μικρές ηλικίες να αναλαμβάνουν ευθύνες και να ανταποκρίνονται σε κρίσιμες καταστάσεις”, δήλωσε στην ΕΡΤ3 η Σοφία Χατζηκαλλινικίδου, Εκπαιδευτικός και εκπρόσωπος του Προγράμματος Δημοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου Πέλλας.

“Το σχολείο είναι πλέον ανοιχτό και διαδραστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από προγράμματα όπως η ΚΑΡΠΑ και το ΧΟΠΑ χρήσιμες διαδικασίες π[ου θα θυμούνται μια ζωή”, πρόσθεσε ο Σπύρος Λιάβας, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Πενταπλατάνου Πέλλας.

