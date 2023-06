Γιγάντιες κληματσίδες και κούκλες ύψους 10 μέτρων σε παράσταση ορόσημο στο Μάντσεστερ (video)

Τα φουσκωτά, μεγάλης κλίμακας γλυπτά της Γιαπωνέζας καλλιτέχνιδας Yayoi Kusama παρουσιάζονται για πρώτη φορά μαζί σε μια νέα έκθεση στο Μάντσεστερ της Αγγλίας.

Η μεγάλη έκθεση, με τίτλο “You, Me and The Balloons” (Εσύ, εγώ και τα μπαλόνια), χαρακτηρίζεται ως το περισσότερο βιωματικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η Kusama.

Παρουσιάζει γλυπτά που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των περίφημων τεραστίων διαστάσεων κληματσίδων της, των πουά σφαιρών και των γιγάντιων κούκλων, πολλές από τις οποίες έχουν ύψος πάνω από δέκα μέτρα.

Το “You, Me and The Balloons” έκανε την παρουσίασή του την Πέμπτη (29 Ιουνίου) πριν από την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ του Μάντσεστερ.

Γνωστή εδώ και καιρό για την εμμονική, γεμάτη κουκίδες τέχνη της και τα μοτίβα κολοκύθας, η 94χρονη αβανγκάρντ καλλιτέχνιδα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εν ζωή γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο του Factory International από τις 29 Ιουνίου έως τις 28 Αυγούστου, ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ του Μάντσεστερ θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου.

Πηγή: Reuters

