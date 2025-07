Η ιστορία της “Αnnie” στο Θέατρο Παλλάς αυτόν τον χειμώνα

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin, έρχεται στο Θέατρο Παλλάς από την 1η Νοεμβρίου, να μας θυμίσει ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει να μας βρει εκεί που δεν την περιμένουμε!

Το μιούζικαλ “ΑΝΝΙΕ” βασισμένο στο δημοφιλές κόμικ του Χάρολντ Γκρέι “Little Orphan Annie“, ξεκίνησε το 1977 από το Μπρόντγουεϊ και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο κερδίζοντας μεταξύ άλλων, επτά βραβεία TONY και έξι βραβεία κριτικών (Drama Desk Awards) εκ των οποίων και το Tony Award for Best Musical.

Πλοκή

Στη Νέα Υόρκη του 1933, μετά την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ένα κοριτσάκι η Annie, ζει σ’ ένα ορφανοτροφείο θηλέων και ονειρεύεται τους γονείς της οι οποίοι την εγκατέλειψαν στο ορφανοτροφείο όταν γεννήθηκε, αφήνοντας ένα γράμμα που έγραφε ότι θα γυρίσουν να την πάρουν. Το ορφανοτροφείο διευθύνει η μις Χάνιγκαν που σιχαίνεται τα παιδιά και έτσι τα κοριτσάκια του ορφανοτροφείου περνάνε πολύ δύσκολα…

Ώσπου μια μέρα, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απόδρασης από το ορφανοτροφείο, η ζωή της Annie, αλλάζει μέσα σε μια στιγμή! Η Γκρέις Φάρελ, γραμματέας του δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, επισκέπτεται το ορφανοτροφείο και διαλέγει την Annie για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων στην έπαυλη του Γουόρμπακς, για να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα του…

Μόνο που ο αδιάφορος και σκληρός Όλιβερ Γουώρμπακς αγνοεί τη μικρή Annie, απορροφημένος από τις δουλειές και τις επιχειρήσεις του. Γρήγορα, όμως, η Annie καταφέρνει να τον κερδίσει και να του κλέψει την καρδιά. Ο σκληρός επιχειρηματίας γίνεται σαν μικρό παιδί δίπλα της, ανακαλύπτει ξανά τις αξίες και τις χαρές της ζωής και της ζητάει να την υιοθετήσει. Όμως η Annie δεν έχει σταματήσει να ονειρεύεται ότι θα βρει τους πραγματικούς της γονείς.

Όταν ο κύριος Γουόρμπακς πληγωμένος, αλλά αποφασισμένος να τη βοηθήσει, προσφέρει μια τεράστια χρηματική αμοιβή σε όποιους αποδείξουν ότι είναι οι γονείς της, μια νέα περιπέτεια ξεκινά για την Annie…Η μις Χάνιγκαν εμφανίζεται ξανά και με τη βοήθεια του πονηρού αδερφού της του Ρούστερ και της κοπέλας του της Λίλι, κάνει για μια ακόμη φορά τη ζωή της Annie, πολύ δύσκολη και επικίνδυνη…

Συντελεστές

Κείμενο: Thomas Meehan

Μουσική: Charles Strouse

Στίχοι: Martin Charnin

Σκηνοθεσία – Απόδοση Κειμένου και Στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική Διεύθυνση – Διεύθυνση Ορχήστρας: Νικόλας Γουάστωρ

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Φωνητική Διδασκαλία – Συνοδεία Πιάνου: Βασίλης Αλεβίζος

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Κουστούμια: Παναγιώτα Κοκορού

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου – Γιώργος Τέλλος

Video Art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρης Αγγέλου, Κατερίνα Σούσουλα, Βασίλης Αξιώτης, Στέλιος Κέλλερης, Μαρία Βασιλάτου, Γιώργος Βούντας, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ντόρα Γκέκα, Έμιλυ Γουσγούνη, Άννα Μαρία Κόρνια, Ζωηστέλλα Νικολάου, Στέργιος Περτσινίδης, Μάριος Πετκίδης, Πάρις Χαλάτσης, Σεσίλια Καβουριάδη και η Θέμις Μαρσέλλου.

Στο ρόλο της Annie, η Μυρτώ Φαραζή.

Σε κάποιες παραστάσεις, στο ρόλο της Annie, η Μαριάνθη Χρόνη.

Μαζί τους, σε διπλή διανομή, τα παιδιά:

Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αριάδνη Βασιλαροπούλου, Σεσίλ Βελισσάρη, Εβελίνα Ηλιοπούλου, Μάντυ Κακαρούντα, Αλίκη Κίγκαν, Ηλιάνα Λάρισα, Βάνα Μπερτάκη, Έλενα Πελεκάνου, Μέλια Ροδίτη, Αιμιλία Ρούση, Κωνσταντίνα Τσουγιάννη

