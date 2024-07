Υεμένη: Εμπορικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Υεμένης – Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί

Βλήματα έπληξαν ένα πλοίο ανοιχτά των ακτών της Υεμένης σήμερα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον φορέα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations και την βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλή, σημειώνει η UKMTO σε ενημερωτικό της σημείωμα και η Ambrey σε ξεχωριστό σημείωμα αναφέρει ότι είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης.

Το πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης “επλήγη” από βλήματα 83 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης, διευκρινίζει επίσης η Ambrey.

“Το πλοίο κινείτο βορειοανατολικά κατά μήκος του Κόλπου του Άντεν όταν εμπορικό πλοίο στην περιοχή παρατήρησε ‘λάμψη και έκρηξη’ στο σημείο όπου βρισκόταν το πλοίο”, σύμφωνα με την Ambrey.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ανέφερε επίσης ότι το πλοίο φάνηκε αμέσως να κάνει ελιγμούς αποφυγής και να απενεργοποιεί το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης περίπου μια ώρα αργότερα.

